В "Дія" запустили push-сообщения о проверке кредитной истории граждан

Министерство цифровой трансформации запустило функцию push-сообщений в "Дія" о проверках кредитной истории граждан.

Источник: telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Дословно: "Проверка кредитной истории – обязательна при оформлении кредита. Теперь, если кто-нибудь будет проверять вашу историю или возьмет кредит, вы получите push-уведомление".

Детали: Министр объяснил, что теперь в приложении гражданам будут сообщать о каждом случае, когда финансовое учреждение будет проверять кредитный статус человека или захочет оформить на него счет или кредитный договор.

Тогда по сообщению можно сразу перейти, узнать детали и причину проверки и подать жалобу. Так государство помогает предотвращать случаи мошенничества.

По словам Федорова, обновлять приложение не нужно, функция уже активирована по умолчанию.

В то же время министр предостерег, что случаи микрокредитования не охватываются этой функцией, ведь "Дія" не подключена к этим организациям.

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