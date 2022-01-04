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В "Дія" запустили push-сообщения о проверке кредитной истории граждан

Вторник, 4 января 2022, 17:32
В Дія запустили push-сообщения о проверке кредитной истории граждан

Министерство цифровой трансформации запустило функцию push-сообщений в "Дія" о проверках кредитной истории граждан.

Источник: telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Дословно: "Проверка кредитной истории – обязательна при оформлении кредита. Теперь, если кто-нибудь будет проверять вашу историю или возьмет кредит, вы получите push-уведомление".

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Детали: Министр объяснил, что теперь в приложении гражданам будут сообщать о каждом случае, когда финансовое учреждение будет проверять кредитный статус человека или захочет оформить на него счет или кредитный договор.

Тогда по сообщению можно сразу перейти, узнать детали и причину проверки и подать жалобу. Так государство помогает предотвращать случаи мошенничества.

По словам Федорова, обновлять приложение не нужно, функция уже активирована по умолчанию.

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В то же время министр предостерег, что случаи микрокредитования не охватываются этой функцией, ведь "Дія" не подключена к этим организациям.

Предыстория: 

  • В ведомстве обещали запустить эту услугу для защиты от мошенников еще в сентябре.
  • В конце декабря в "Дія" запустили новую функцию – сообщение граждан о судебных заседаниях, в которых они выступают как истцы или ответчики.

Украинская правда
Темы: ДіядиджитализацияМинцифрыДіякредит
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