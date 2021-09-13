"Дия" будет предупреждать пользователей о кредитных мошенниках

В ближайшее время приложение "Дия" будет предупреждать пользователей о проверке банками кредитной истории, чтобы предотвратить мошенничество.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "Подробностей"

Прямая речь Федорова: "Мы через несколько недель запустим в "Дии" услугу – она ​​будет доступна всем пользователям – если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение, которое говорит о том, что проверяется ваша (кредитная – ред.) история, (а также о том – ред.), какой банк проверяет и зачем проверяет вашу кредитную историю".

Детали: В общем, по словам Федорова, "Дия" постоянно, фактически каждую неделю, запускает новые услуги – до тех 70, которые есть в приложении сейчас.

В частности, сейчас готовится "Дия. Саммит", на котором представят много новых функций, связанных с получением субсидий, ЖКХ-платежами и другими социальными услугами.

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