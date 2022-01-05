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Зеленский подписал закон об оплате трансплантаций и согласии на донорство

Среда, 5 января 2022, 14:16
Зеленский подписал закон об оплате трансплантаций и согласии на донорство
Фото с Facebook-страницы Oleg Samchuk

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий оплату государством операций по трансплантации органов, а также прижизненное согласие или несогласие на донорство посредством электронных ресурсов.

Источник: Офис президента

Детали: Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" (№1967-ІХ), который Верховная Рада приняла 16 декабря 2021 года.

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Документ призван решить вопрос оплаты трансплантаций. В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все трансплантации – и для пациента они бесплатны. Тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций.

Кроме того, документом предусматривается, что подбор пары донор-реципиент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, которая полностью независима от человеческого воздействия и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям.

Также решается вопрос о возможности предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство через электронные ресурсы.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме абзацев 11 и 12 подпункта 7 пункта 4 раздела I, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 года.

Напомним: В сентябре 2021 года во Львове провели первую в Украине операцию по пересадке легких, а также сделали трансплантацию сердца 13-летнему ребенку.

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Темы: законодательствоздоровьеЗеленскиймедицина
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