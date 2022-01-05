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В "Дие" появится сертификат для бустерной дозы: срок действия 270 дней

Среда, 5 января 2022, 17:10
В Дие появится сертификат для бустерной дозы: срок действия 270 дней
Фото diia.gov.ua

Украинцы смогут сгенерировать новый Covid-сертификат после третьей прививки против коронавируса – новый документ будет действителен 270 дней.

Источник: Минздрав

Дословно Минздрав: "Covid-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января. До тех пор все, кто вакцинировался бустером, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации".

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Детали: Чтобы получить новый цифровой документ после третьей прививки, достаточно будет отправить запрос на портале или в приложении "Дия". 

 

Сертификат будет генерироваться по тому же принципу, что и сертификаты на основании выздоровления или вакцинации.

Кроме Covid-сертификата, сделавшие бустер украинцы смогут получить международное свидетельство о вакцинации.

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Его можно будет получить по месту вакцинации или у семейного врача. Этот документ, как и Covid-сертификат, будет действовать 270 дней.

Украинская правда
Темы: Діякоронавирусвакцинация
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