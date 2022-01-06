Лукашенко посоветовал гражданам Казахстана встать на колени перед военными

лукашенко во время протестов в беларуси, фото: риа новости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граждане Казахстана "должны стать на колени перед военными", извиниться и договариваться с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Источник: Лукашенко, которого цитирует пресс-служба

Прямая речь Лукашенко: "Я хочу просто обратиться от беларусов к этим вот, ну их бандитами кто-то называет, разные там люди… К этим протестующим. Я бы им просто сказал: ну пошумели, покричали — хватит…

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Перевернуть страну — дорого будет потом ее восстанавливать.

Еще надо будет договориться. Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы вот эту вот трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает для переговоров и выстраивания своего государства".

Детали: Лукашенко также отметил, что "с Токаевым можно договориться", назвал его дипломатом, умным и образованным человеком.

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Также самопровозглашенный президент заявил, что он увидел, "что могло быть в Беларуси".

Напомним: Утром 6 января российские военные прибыли в Казахстан.

Полиция крупнейшего города Казахстана заявила в четверг, что десятки человек погибли в результате нападений на правительственные здания.