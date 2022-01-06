Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко посоветовал гражданам Казахстана встать на колени перед военными

Четверг, 6 января 2022, 12:39
лукашенко во время протестов в беларуси, фото: риа новости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граждане Казахстана "должны стать на колени перед военными", извиниться и договариваться с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Источник: Лукашенко, которого цитирует пресс-служба

Прямая речь Лукашенко: "Я хочу просто обратиться от беларусов к этим вот, ну их бандитами кто-то называет, разные там люди… К этим протестующим. Я бы им просто сказал: ну пошумели, покричали — хватит…

Перевернуть страну — дорого будет потом ее восстанавливать.

Еще надо будет договориться. Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы вот эту вот трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает для переговоров и выстраивания своего государства".

Детали: Лукашенко также отметил, что "с Токаевым можно договориться", назвал его дипломатом, умным и образованным человеком.

Также самопровозглашенный президент заявил, что он увидел, "что могло быть в Беларуси".

Напомним: Утром 6 января российские военные прибыли в Казахстан.

Полиция крупнейшего города Казахстана заявила в четверг, что десятки человек погибли в результате нападений на правительственные здания.

Украинская правда
Темы: КазахстанБеларусьЛукашенкомитинги
powered by lun.ua
Главное сегодня

В России внезапно начали проверку боевой готовности войск на Востоке

фото"Бойтесь и ждите худшего": хакеры атаковали правительственные сайты и "Дію"

Советник Байдена: Россия может сфабриковать повод для вторжения в Украину

Сенат США провалил законопроект от республиканцев о санкциях против "Северного потока – 2"

видеоЯ не окажусь за решеткой – Порошенко

Украинский спутник установил связь с центром в Хмельницкой области

Все новости...
Казахстан
Военные подразделения РФ уже в Казахстане и "начали выполнение задач" - ОДКБ
Более тысячи человек пострадали на протестах в Казахстане - Минздрав страны
МИД объяснил, что делать украинцам, оказавшимся в Казахстане
Последние новости
12:48
Ученые обнаружили, что медицинские маски делают людей более привлекательными в глазах других
12:46
Лавров: Россия не будет вечно ждать ответа Запада
12:35
Украину продолжат продувать ветра, местами возможен мокрый снег
12:27
ВАКС приговорил к 5 годам тюрьмы бывшего прокурора за взяточничество
12:24
Tesla отложила производство электрического пикапа Cybertruck к 2023 году – СМИ
12:07
"Польские" хакеры, взломавшие сайт МИД, оставили "послание" Украине на ломаном польском языке
11:56
Ринкова вартість Ford уперше перевищила 100 мільярдів доларів
11:55
Австралия повторно отменила визу "первой ракетке" мира, который не вакцинировался
11:47
Началась встреча Зеленского и Алиева
11:34
фотоМужчина угрожал взорвать полицию и больницу в Харьковской области
Все новости...