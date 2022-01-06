Полиция Алматы заявила, что "ликвидировала" десятки человек

Сотрудник полиции крупнейшего города Казахстана заявила в четверг, что десятки человек были убиты силовиками в результате нападений на правительственные здания.

Источник: пресс-секретарь полиции Салтанат Азирбек в эфире "Хабар-24", которую цитируют AP news, AA

Детали: По ее словам, минувшей ночью демонстрантами якобы предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алматы, а также районных управлений и отделов полиции.

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Прямая речь Азирбек: "Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются.

В связи с этим призываем жителей и гостей города в целях собственной безопасности воздержаться от выхода из домов".

Напомним: Утром 6 января российские военные прибыли в Казахстан.

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