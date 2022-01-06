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Полиция Алматы заявила, что "ликвидировала" десятки человек

Четверг, 6 января 2022, 09:07
Полиция Алматы заявила, что ликвидировала десятки человек
АЛМАТы. ФОТО TWITTER.COM/LUKEST_K

Сотрудник полиции крупнейшего города Казахстана заявила в четверг, что десятки человек были убиты силовиками в результате нападений на правительственные здания.

Источник: пресс-секретарь полиции Салтанат Азирбек в эфире "Хабар-24", которую цитируют AP news, AA

Детали: По ее словам, минувшей ночью демонстрантами якобы предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алматы, а также районных управлений и отделов полиции.

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Прямая речь Азирбек: "Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются.

В связи с этим призываем жителей и гостей города в целях собственной безопасности воздержаться от выхода из домов".

Напомним: Утром 6 января российские военные прибыли в Казахстан.

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Предыстория:

  • Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).
  • 4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились.
  • Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
  • 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы.
  • По состоянию на 5 января чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.

Темы: Казахстанмитинги
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