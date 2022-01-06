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Военные подразделения РФ уже в Казахстане и "начали выполнение задач" - ОДКБ

Четверг, 6 января 2022, 10:10
Военные подразделения РФ уже в Казахстане и начали выполнение задач - ОДКБ

Первые российские военные уже прибыли в Казахстан после решения Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), которую неофициально называют "российским НАТО", о военной интервенции по запросу действующих казахских властей.

Об этом сообщили на официальной странице ОДКБ, пишет "Европейская правда".

"От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач" , – говорится в заявлении.

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Отправлять своих военных в Казахстан будут также Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Их основными задачами называют "охрану важных государственных и военных объектов, содействие силам правопорядка Казахстана для стабилизации ситуации и её возвращение в правовое поле".

Напомним, со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые акции начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.

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После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ. Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане. В среду был захвачен и разграблен ряд органов власти и инфраструктурных объектов в Алматы, сообщают о погибших. Интернет и телефонная связь в стране функционирует со значительными перебоями.

С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая имеет неофициальное название "российского НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующих казахских властей.

Темы: КазахстанРосcияПутинмитинги
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