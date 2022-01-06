ЕС "с осторожностью" воспринимает ввод войск ОДКБ в Казахстан – Боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель знает о введении войск РФ и других государств-членов ОДКБ в Казахстан по приглашению президента этой страны и считает, что это развитие событий требует особого внимания.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", это он заявил в разговоре с журналистами в Киеве

Боррель отметил, что иностранные военные прибыли с согласия властей.

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"Мы ожидаем, что присутствие иностранных сил не будет подрывать независимость Казахстана. Поскольку сейчас речь идет о выполнении соглашения между независимыми государствами, нам нечего сказать (против такого привлечения военных, - ЕП). Но в любом случае, присутствие иностранных войск на территории другого государства – это то, за чем мы должны наблюдать с предосторожностью", - подчеркнул он.

Боррель также отметил, что по-прежнему призывают власти проявить сдержанность в реакции на протесты.

"Мы уже призывали правительство к сдержанности в контроле за демонстрантами. Не похоже, чтобы это имело место, ведь десятки людей убиты, и есть жертвы среди сил безопасности", - добавил он.

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После того, как протесты начали охватывать другие города Казахстана, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ. Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В тот же день президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане. В среду были захвачены и разграблены ряд органов власти и инфраструктурных объектов в Алматы, сообщают о погибших. Интернет и телефонная связь в стране функционируют со значительными перебоями.

С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которую неофициально называют "российским НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующей казахской власти.

Утром 6 января в ОДКБ сообщили, что первые российские подразделения уже прибыли в страну и начали выполнение задач.