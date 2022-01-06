СУД АРЕСТОВАЛ ВСЕ ИМУЩЕСТВО ПОРОШЕНКО

Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание суда, собеседник в команде Порошенко в комментарии "Украинской правде", брифинг адвоката Игоря Голованя

Детали: Соответствующее определение суда было объявлено во время судебного заседания в четверг.

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Дословно: "Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить".

Upd. Источники в команде Порошенко рассказали УП, что арестованы все принадлежащие ему земельные участки, юридические лица (банк, заводы и т.п.), которые с ним связаны, все недвижимое имущество, включая дом в Козине, арестованы банковские счета и корпоративные доли.

Есть возможность на апелляцию, однако обнародование полного текста определения суда перенесли аж на 14 января.

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Адвокат Порошенко назвал это преследованием, заказом Офиса президента. Также защита лидера "ЕС" готовится к апелляции.

По словам адвоката, прокуроры взяли декларацию пятого президента и из нее писали ходатайство об аресте.

Напомним: Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества Порошенко.

6 января Порошенко заявил, что не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее, а планирует прибыть 17 января.