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Прокуратура попросила арестовать имущество Порошенко – адвокат

Четверг, 6 января 2022, 12:25
Прокуратура попросила арестовать имущество Порошенко – адвокат

Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко.

Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань, которого цитирует сайт Порошенко "Прямой"

Детали: Головань в помещении суда сообщил, что прокуроры представили представление об аресте имущества Порошенко. Перед этим он рассказал, что ходатайство подал прокурор по фамилии Белкин. По его словам, офис президента и лично президент Зеленский преследует Петра Порошенко, а ДБР и Офис генпрокурора – это только инструменты.

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Головань также добавил, что ходатайство об аресте имущества подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова.

Прямая речь Голованя: "Обратились они (прокуроры – ред.) в Печерский суд… и судья, несмотря на нормы закона, движется в ускоренном режиме. Мы это понимаем, но мир все видит".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 января Порошенко заявил, что не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее, а планирует прибыть 17 января.
  • Порошенко неоднократно сообщал, что приедет в первой половине месяца.
  • Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму.

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Темы: Порошенкопрокуратура
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