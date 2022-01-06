Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прокуратура попросила арестовать имущество Порошенко – адвокат

Четверг, 6 января 2022, 13:25

Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко.

Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань, которого цитирует сайт Порошенко "Прямой"

Детали: Головань в помещении суда сообщил, что прокуроры представили представление об аресте имущества Порошенко. Перед этим он рассказал, что ходатайство подал прокурор по фамилии Белкин. По его словам, офис президента и лично президент Зеленский преследует Петра Порошенко, а ДБР и Офис генпрокурора – это только инструменты.

Головань также добавил, что ходатайство об аресте имущества подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова.

Прямая речь Голованя: "Обратились они (прокуроры – ред.) в Печерский суд… и судья, несмотря на нормы закона, движется в ускоренном режиме. Мы это понимаем, но мир все видит".

Предыстория:

  • 6 января Порошенко заявил, что не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее, а планирует прибыть 17 января.
  • Порошенко неоднократно сообщал, что приедет в первой половине месяца.
  • Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму.

Читать также: "Поехали, …твою мать!" История "государственной измены" Порошенко

Авторы расследования о пленках Медведчука: Черт, мы даже не думали, что там есть Порошенко

Темы: Порошенкопрокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США рассказал, о чем Штаты готовы договариваться с РФ

Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей

Генсек НАТО считает, что для достижения результата с РФ нужна серия встреч

Переговорщик от РФ в Женеве заявил, что НАТО "надо собирать манатки"

После праздников на границе со странами ЕС образовались очереди

обновленоВ Казахстане заявили о гибели 164 человек, но передумали

Все новости...
Порошенко
Порошенко планирует вернуться во второй половине января и пойти к Венедиктовой
Прокурор отозвал ходатайство об аресте по делу Порошенко, ГБР отрицает, что речь об экс-президенте
Плохой Санта для Зеленского, Порошенко, Ермака и Коломойского. 10 идей для подарков политикам
Последние новости
05:45
Возле Станицы Луганской боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ
04:47
Рекорд в Ивано-Франковской области: почти 4,5 тысячи человек исполнили колядку
03:53
Россия заявляет, что переговоры со Штатами будут "сложными"
02:58
Госдеп сообщил детали первых переговоров США и России в Женеве
02:28
В Китае из-за землетрясения обрушилась часть Великой стены
01:38
Причиной пожара в Нью-Йорке с 19 погибшими стал неисправный обогреватель
00:31
Из-за обвала каньона в Бразилии количество жертв возросло до 10
00:02
Блинкен о Казахстане: приказ стрелять на поражение должен быть отменен
23:44
Госсекретарь США рассказал, о чем Штаты готовы договариваться с РФ
23:02
Пожар в многоэтажке Нью-Йорка: 19 погибших, из них 9 детей
Все новости...