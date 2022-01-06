Прокуратура попросила арестовать имущество Порошенко – адвокат

Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко.

Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань, которого цитирует сайт Порошенко "Прямой"

Детали: Головань в помещении суда сообщил, что прокуроры представили представление об аресте имущества Порошенко. Перед этим он рассказал, что ходатайство подал прокурор по фамилии Белкин. По его словам, офис президента и лично президент Зеленский преследует Петра Порошенко, а ДБР и Офис генпрокурора – это только инструменты.

Головань также добавил, что ходатайство об аресте имущества подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова.

Прямая речь Голованя: "Обратились они (прокуроры – ред.) в Печерский суд… и судья, несмотря на нормы закона, движется в ускоренном режиме. Мы это понимаем, но мир все видит".

Предыстория:

6 января Порошенко заявил, что не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее, а планирует прибыть 17 января.

Порошенко неоднократно сообщал, что приедет в первой половине месяца.

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму.

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