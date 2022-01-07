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"Не может смириться с тем, что проиграл" – Байден о Трампе

Пятница, 7 января 2022, 04:37
Не может смириться с тем, что проиграл – Байден о Трампе
Байден, фото: GETTY IMAGES

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг обвинил своего предшественника Дональда Трампа в распространении "паутины лжи" с целью подорвать демократию США.

Источник: Байден в речи на годовщину штурма Капитолия, цитирует Reuters

Прямая речь: "Бывший президент Соединенных Штатов Америки создал и распространил паутину лжи о выборах 2020 года. Он сделал это потому, что ставит власть сверх принципов".

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"Он не может смириться с тем, что проиграл".

Детали: Через несколько часов после выступления Байдена Трамп сделал три заявления, в которых обвинил своего преемника в попытке разделить страну.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Нападение сторонников Дональда Трампа на Капитолий привело к гибели нескольких человек.
  • Прокуратура США заявила, что изучит роль самого Трампа в штурме Капитолия.
  • В CША объявили первый приговор в уголовных производствах против сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий 6 января и поставили под угрозу подсчет голосов выборщиков.

Темы: БайденТрампСША
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