"Не может смириться с тем, что проиграл" – Байден о Трампе
Пятница, 7 января 2022, 05:37
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг обвинил своего предшественника Дональда Трампа в распространении "паутины лжи" с целью подорвать демократию США.
Источник: Байден в речи на годовщину штурма Капитолия, цитирует Reuters
Прямая речь: "Бывший президент Соединенных Штатов Америки создал и распространил паутину лжи о выборах 2020 года. Он сделал это потому, что ставит власть сверх принципов".
"Он не может смириться с тем, что проиграл".
Детали: Через несколько часов после выступления Байдена Трамп сделал три заявления, в которых обвинил своего преемника в попытке разделить страну.
Напомним:
- Нападение сторонников Дональда Трампа на Капитолий привело к гибели нескольких человек.
- Прокуратура США заявила, что изучит роль самого Трампа в штурме Капитолия.
- В CША объявили первый приговор в уголовных производствах против сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий 6 января и поставили под угрозу подсчет голосов выборщиков.