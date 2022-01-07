"Не может смириться с тем, что проиграл" – Байден о Трампе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в четверг обвинил своего предшественника Дональда Трампа в распространении "паутины лжи" с целью подорвать демократию США.

Источник: Байден в речи на годовщину штурма Капитолия, цитирует Reuters

Прямая речь: "Бывший президент Соединенных Штатов Америки создал и распространил паутину лжи о выборах 2020 года. Он сделал это потому, что ставит власть сверх принципов".

"Он не может смириться с тем, что проиграл".

Детали: Через несколько часов после выступления Байдена Трамп сделал три заявления, в которых обвинил своего преемника в попытке разделить страну.

Напомним: