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НАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг

Пятница, 7 января 2022, 21:25
СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

НАТО должно быть готово к провалу диалога между Россией и Западом, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после видеовстречи министров иностранных дел стран НАТО, сообщает Euronews

Прямая речь: "Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить политический путь для предотвращения применения силы, но в то же время мы должны быть готовы к тому, что диалог не удастся.

Мы посылаем Москве четкие сигналы о том, что если она применит силу, будут серьезные последствия — санкции экономические и политические".

Детали: По его словам, НАТО обеспокоено тем, что существует реальный риск военного конфликта, если дипломатические усилия по деэскалации кризиса потерпят неудачу.

Столтенберг добавил, что требования Москвы неприемлемы и что Запад продолжит поддерживать Украину.

"Сама идея о том, что Украина представляет угрозу для России, переворачивает все с ног на голову. Украина не представляет угрозы для России", - сказал генсек НАТО, добавив, что сама идея демократической, стабильной Украины является вызовом для РФ.

Что предшествовало: Главы внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО на внеочередном видеозаседании 7 января согласились, что Альянс останется на жесткой позиции по вопросу своего расширения.

На следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.

Темы: НАТОРосcия
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