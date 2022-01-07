Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг

Пятница, 7 января 2022, 20:25
НАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг
СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

НАТО должно быть готово к провалу диалога между Россией и Западом, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после видеовстречи министров иностранных дел стран НАТО, сообщает Euronews

Прямая речь: "Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить политический путь для предотвращения применения силы, но в то же время мы должны быть готовы к тому, что диалог не удастся.

Реклама:

Мы посылаем Москве четкие сигналы о том, что если она применит силу, будут серьезные последствия — санкции экономические и политические".

Детали: По его словам, НАТО обеспокоено тем, что существует реальный риск военного конфликта, если дипломатические усилия по деэскалации кризиса потерпят неудачу.

Столтенберг добавил, что требования Москвы неприемлемы и что Запад продолжит поддерживать Украину.

ВИДЕО ДНЯ

"Сама идея о том, что Украина представляет угрозу для России, переворачивает все с ног на голову. Украина не представляет угрозы для России", - сказал генсек НАТО, добавив, что сама идея демократической, стабильной Украины является вызовом для РФ.

Что предшествовало: Главы внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО на внеочередном видеозаседании 7 января согласились, что Альянс останется на жесткой позиции по вопросу своего расширения.

На следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.

Темы: НАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс
В Венгрии предлагают дать "гарантии безопасности" РФ и не брать Украину в НАТО
В Латвии начинаются учения НАТО по планированию операций
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: