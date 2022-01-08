США готовы обсуждать с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе – СМИ

США готовы обсуждать с Россией сокращение войск и учений в Восточной Европе, если она также согласится сократить свои силы.

Источник: NBC News со ссылкой на представителя нынешней администрации США и двух бывших чиновников США в сфере национальной безопасности

Детали: По словам источников, обсуждения потенциально могут касаться масштабов военных учений, проводимых обеими странами, численности американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о перемещении сил и российских ядерных ракет Искандер на территории Калининграда.

По словам представителя администрации США, она "составляет список вариантов изменения позиции вооруженных сил в Европе для обсуждения с Россией на переговорах". По словам чиновника, если Россия захочет обсудить сокращение своего присутствия в регионе, США будут готовы обсудить конкретные шаги.

В то же время, бывшие американские чиновники сообщили, что США работают с другими членами НАТО над организацией доставки переносных зенитных ракет Stinger, запрошенных Украиной.

Администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев, заявили нынешние и бывшие официальные лица.

По словам бывших официальных лиц, помимо угрозы санкций, администрация готова предупредить Москву о том, что, если российские войска захватят больше территории в Украине, Соединенные Штаты окажут поддержку бойцам украинского сопротивления, а также расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Обновлено: Позже представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что информация о возможном отводе войск из Восточной Европы является ошибочной.

Что предшествовало: Главы внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО на внеочередном видеозаседании 7 января согласились, что Альянс останется на жесткой позиции по вопросу своего расширения.

На следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.