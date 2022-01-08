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Госдеп опроверг информацию об отводе войск из Восточной Европы

Суббота, 8 января 2022, 03:53
Нед Прайс, фото: Getty Images

Спикер Государственного департамента США Нед Прайс сообщил в twitter, что ошибочна информация об отводе войск из Восточной Европы.

Источник: Прайс в twitter

Прямая речь: "Неточна информация, что администрация разрабатывает варианты отвода войск США в Восточной Европе в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе".

Детали: Прайс уточнил, что Штаты "дали понять, что если Россия вторгнется в Украину", они готовы к усилению защиты с НАТО.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что США готовы обсуждать с Россией сокращение войск и учений в Восточной Европе, если она также согласится сократить свои силы.

Напомним: Главы внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО на внеочередном видеозаседании 7 января согласились, что Альянс останется на жесткой позиции по вопросу своего расширения.

На следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.

Украинская правда
Темы: СШАНАТО
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