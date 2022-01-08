Госдеп опроверг информацию об отводе войск из Восточной Европы
Спикер Государственного департамента США Нед Прайс сообщил в twitter, что ошибочна информация об отводе войск из Восточной Европы.
Источник: Прайс в twitter
Прямая речь: "Неточна информация, что администрация разрабатывает варианты отвода войск США в Восточной Европе в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе".
Детали: Прайс уточнил, что Штаты "дали понять, что если Россия вторгнется в Украину", они готовы к усилению защиты с НАТО.
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что США готовы обсуждать с Россией сокращение войск и учений в Восточной Европе, если она также согласится сократить свои силы.
Напомним: Главы внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО на внеочередном видеозаседании 7 января согласились, что Альянс останется на жесткой позиции по вопросу своего расширения.
На следующей неделе НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии своих переговоров с РФ.