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В НАТО не верят в готовность России к деэскалации – NYT

Суббота, 8 января 2022, 09:37
LightRocket via Getty Images

По данным The New York Times, многие члены НАТО скептически относятся к предстоящим переговорам с Россией о деэскалации, считая, что РФ просто хочет выиграть время.

Источник: американское издание The New York Times по итогам встречи глав МИД стран НАТО в пятницу

Дословно: "Чиновники НАТО говорят, что многие государства-члены не слишком оптимистичны в отношении дипломатической деэскалации и считают, что Россия, возможно, просто хочет выиграть время и иметь возможность сказать своим гражданам, что Запад не желает говорить, и таким образом найти предлог, чтобы уйти".

Детали: В статье отмечается, что встреча глав МИД стран альянса в пятницу прошла "на фоне общего скептицизма в отношении готовности Москвы к деэскалации и серьезным переговорам".

По данным издания, в НАТО рассматривают предстоящую неделю переговоров как диалог, а не как переговоры — чтобы увидеть, имеют ли смысл переговоры по существу по вопросам, вызывающим обеспокоенность обеих сторон, но только в том случае, если Россия снизит эскалацию вокруг Украины.

Что предшествовало: Главы внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО на внеочередном видеозаседании 7 января согласились, что Альянс останется на жесткой позиции по вопросу своего расширения.

После этого генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно быть готово к провалу диалога между Россией и Западом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дипломатическое решение ситуации вокруг российской агрессии в Украине "все еще возможно и желательно, если Россия его выберет". Впрочем, по его мнению, Москва "пытается сфокусировать внимание на дебатах о НАТО вместо того, чтобы сконцентрироваться на неотложной проблеме - ее агрессии против Украины".

Справка: 10 января генеральный секретарь Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который также примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина на уровне послов под председательством Столтенберга. Также 10 января ожидаются переговоры США с Россией на платформе Стратегического диалога по безопасности.

Два дня спустя, 12 января, запланировано проведение Совета Россия-НАТО, который Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем так называемых "гарантий безопасности" и требования нерасширения НАТО.

Украинская правда
Темы: НАТОРосcия
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