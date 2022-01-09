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США обнародовали детали своей позиции в преддверии переговоров с РФ об Украине – АР

Воскресенье, 9 января 2022, 10:22
США обнародовали детали своей позиции в преддверии переговоров с РФ об Украине – АР
Президент США Джо Байден, фото Getty Images

В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

Источник: американские чиновники в ходе телефонной конференции, организованной Белым домом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: Собеседники заявили, что администрация Байдена будет открыта в переговорах с Россией в отношении сокращения возможного предстоящего развертывания наступательных ракет в Украине и наложения ограничений на военные учения США и НАТО в Восточной Европе.

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Чиновники заявили, что США готовы обсудить на переговорах с Россией определенные ограниченные аспекты своей политики безопасности в Европе. Но они подчеркнули, что любые договоренности будут зависеть от того, снимет ли Россия угрозы для Украины, и что никакие решения не будут принимать без согласия Украины или НАТО.

Они также заявили, что США ни в коем случае не будут сокращать свое военное присутствие или военный арсенал в Восточной Европе, как того требует Россия (на этом же настаивают и в Пентагоне).

В то же время, в случае российского вторжения в Украину США в координации с союзниками и партнерами немедленно наложат "серьезные и непосильные" санкции на российскую экономику, включая ее финансовую систему и секторы, считающиеся критически важными для Кремля, заявил журналистам один из собеседников.

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Помимо санкций в отношении энергоносителей и потребительских товаров, США и их союзники рассматривают возможность введения запрета на экспорт в Россию передовых электронных компонентов, программного обеспечения и сопутствующих технологий, использующих американское оборудование.

По словам официальных лиц, Россия может быть добавлена ​​в группу стран с строжайшими ограничениями для экспортного контроля вместе с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Это означает, что возможности РФ для получения интегральных схем и продукции, содержащей интегральные схемы, будут серьезно ограничены из-за глобального доминирования американского программного обеспечения, технологий и оборудования в этом секторе. Воздействие может распространиться на авионику, станки, смартфоны, игровые приставки, планшеты и телевизоры.

Такие санкции также могут быть нацелены на критически важную российскую промышленность, в том числе на ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации, что нанесет удар высокотехнологичным амбициям России.

Официальные лица США категорически отвергли требования России о том, что НАТО больше не будет расширяться на восток, и что США выведут войска и оружие из Восточной Европы.

10 января в Женеве представители США и России проведут переговоры по безопасности и наращиванию российских войск вокруг Украины. США будет представлять заместитель госсекретаря Венди Шерман, Россию – заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

12 января аналогичные переговоры пройдут между Россией и НАТО.

Подробный анализ предложенных Россией договоров читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

Темы: СШАРосcияУкраинаНАТОЕС
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