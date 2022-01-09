ООС: травмирован украинский военный

В воскресенье в результате вражеских действий в районе ООС один украинский военнослужащий получил боевое травмирование.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

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Детали: С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В сторону Попасной оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.