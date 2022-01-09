Кулеба: Требования Путина насчет сферы влияния неправомерны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал требования России в отношении "гарантий безопасности" неправомерными.

Источник: Кулеба в Twitter

Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці. Реклама: January 9, 2022

Дословно: "Время называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, к которой принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния.

Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", в которых содержится, кроме прочего, требование Кремля не принимать Украину в НАТО.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.

Предыстория: