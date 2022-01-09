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Кулеба: Требования Путина насчет сферы влияния неправомерны

Воскресенье, 9 января 2022, 20:20
Кулеба: Требования Путина насчет сферы влияния неправомерны
фото Радио Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал требования России в отношении "гарантий безопасности" неправомерными.

Источник: Кулеба в Twitter

Дословно: "Время называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, к которой принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния.

Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности".

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Что предшествовало: Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", в которых содержится, кроме прочего, требование Кремля не принимать Украину в НАТО.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.

Предыстория:

  • 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
  • В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО о действиях России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настаивает, что ЕС должен играть активную роль в будущих переговорах между США и Россией по безопасности вокруг Украины.
  • Переговоры между США и Россией, предъявившие требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.
  • Также ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.

Украинская правда
Темы: Кулеба ДмитрийПутинРосcияНАТО
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