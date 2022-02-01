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Украинцы уже могут скачать в "Дії" сертификат о "бустере"

Вторник, 1 февраля 2022, 09:50
Фото - "Дія"

Украинцы, получившие третью прививку против коронавируса SARS CoV 2, могут скачать цифровой сертификат, который это засвидетельствует: он стал доступным в сервисе "Дія".

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 1 февраля, корреспондент "Украинской правды"

Прямая речь Ляшко: "Как и обещали, все, кто получил бустерную дозу прививки от Covid-19, могут загрузить новый Covid-сертификат. Чтобы получить цифровой документ, необходимо по-прежнему отправить запрос на генерацию документа на портале или в приложении "Дія".

Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки. Сгенерировать документ можно после того, как вам сделали прививку и внесли соответствующую запись в электронную систему здравоохранения".

Детали: "Дія" начала подтягивать данные о "бустере" – и в новом международном сертификате о третьей дозе вакцина может отличаться от первых двух доз.

 

Ляшко отметил, что сертификат будет действительным для пересечения границы через 14 дней после прививки.

Он также подчеркнул, что каждая страна самостоятельно устанавливает правила пересечения границы для иностранцев, поэтому следует проверять эти правила на интерактивной карте Министерства иностранных дел Tripadvisor перед посещением страны.

По данным Минздрава, уже более 350 тысяч украинцев получили бустерную дозу "антиковидной" вакцины.

Ольга Кириленко, УП
Темы: вакцинацияДія


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