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Зеленский: Нужно рассчитывать только на себя

Вторник, 1 февраля 2022, 09:57
Зеленский: Нужно рассчитывать только на себя
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев рассчитывать, в первую очередь, на себя и думать не о том, как понравиться кому-то, а о том, что скажут о нас потомки.

Источник: Зеленский во время выступления на открытии седьмой сессии IX созыва Верховной Рады 1 февраля

Прямая речь Зеленского: "Мы хотим, чтобы нас уважали. Для этого следует прежде всего уважать самих себя.

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Важно не то, что скажут о нас другие, а важно, как мы воспринимаем себя. Не как кто-то воспринимает нас, а то важно, кем в первую очередь являемся мы. Во всем и всегда мы должны надеяться на свои силы.

У нашей родины много друзей, мы им благодарны за это, но у друзей есть своя родина. Не забывайте об этом.

Так что никто вместо нас не построит Украину, не защитит Украину, не сохранит Украину, не поднимет Украину. Мы должны рассчитывать только на себя".

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Детали: Президент напомнил, что в определяющие моменты истории украинцы одерживали определяющие победы именно "собственными силами, благодаря собственной воле, украинскому духу, независимости, гордости и достоинству".

Он добавил, что и когда Украина восстанавливала независимость и когда отстаивала свою свободу на баррикадах, и когда отстаивала территорию в окопах, то всегда делала это "силами своих защитников, своих добровольцев, своих волонтеров и силами своих граждан".

Зеленский призвал украинцев "ценить себя, любить себя, не стремиться понравиться кому-то, а думать, что о нас скажут наши потомки, а не чьи-то политики".

Прямая речь президента: "Невозможно понравиться всем, когда искренне отстаиваешь свои национальные интересы. Так что одно другое исключает. Следует понять, что для нас важно. Уверен, ответ для нас всех очевиден. Давайте докажем теперь это нашими действиями".

Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

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Предыстория: 

  • Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина имеет возможность мобилизовать до 2,5 миллиона человек в случае вторжения России.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийУкраинаРосcиявойна
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