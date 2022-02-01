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Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

Вторник, 1 февраля 2022, 00:28
Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек
Алексей Данилов. Фото: пресс-служба СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Украины есть возможность мобилизовать до 2,5 миллиона человек в случае вторжения России.

Источник: Данилов, цитирует The Associated Press

Прямая речь: "Они (россияне – ред.) столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем привести в боевую готовность от 2 до 2,5 миллионов человек".

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Детали: Данилов отметил, что на территории Украины сосредоточено около 120 тысяч российских военных, и Москва может устроить провокации "в любой момент", но утверждал, что для начала полноценного вторжения понадобится масштабная подготовка, которую будет легко заметить.

"Подготовительный период, который заметит весь мир, может длиться от трех до семи дней, – сказал Данилов. – Мы этого еще не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся".

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что до 420 тысяч украинцев получили боевой опыт в борьбе с российскими наемниками на востоке Украины и до 1 миллиона украинцев имеют охотничьи лицензии.

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Напомним: Данилов рассказал, что из-за возможной российской агрессии члены ведомства не могут уехать из Украины без разрешения президента Владимира Зеленского.

Предыстория:

  • 19 января президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины не паниковать и не скупать продукты из-за возможного полномасштабного вторжения России.
  • В то же время, в интервью "The Washington Post" Зеленский допустил, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, – и это будет началом крупномасштабной войны.
  • Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
  • Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.

Темы: ДаниловРосcияУкраинавойна
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