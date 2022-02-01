В Киеве за сутки свыше 2,3 тысячи новых больных Covid и 5 смертей
За сутки 31 января в столице лабораторно подтвердили 2 363 новых случая коронавируса, 5 больных умерли, в частности мужчина 22 лет, вместе с тем преодолели вирус 873 жителя города.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "2 363 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 5 летальных исходов от вируса: 2 женщины 80 и 83 лет и 3 мужчины от 22 до 87 лет. 873 преодолели коронавирус".
Детали: Среди новых больных 236 детей: 144 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 192 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (435), Дарницком (375) и Святошинском (268) районах.
81 больного коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 180 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице 367 993 подтвержденных случая коронавируса, 8 510 больных умерли, преодолели вирус 336 865 жителей города.
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Предыстория:
- 27 января в Киеве зафиксировали 2 384 новых случая коронавируса – это было самое большое суточное количество больных за последний год.
- За сутки 28 января в столице обнаружили 2 418 случаев Covid.