В Киеве за сутки свыше 2,3 тысячи новых больных Covid и 5 смертей

За сутки 31 января в столице лабораторно подтвердили 2 363 новых случая коронавируса, 5 больных умерли, в частности мужчина 22 лет, вместе с тем преодолели вирус 873 жителя города.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "2 363 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 5 летальных исходов от вируса: 2 женщины 80 и 83 лет и 3 мужчины от 22 до 87 лет. 873 преодолели коронавирус".

Детали: Среди новых больных 236 детей: 144 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 192 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (435), Дарницком (375) и Святошинском (268) районах.

81 больного коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 180 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 367 993 подтвержденных случая коронавируса, 8 510 больных умерли, преодолели вирус 336 865 жителей города.

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