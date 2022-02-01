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В Киеве за сутки свыше 2,3 тысячи новых больных Covid и 5 смертей

Вторник, 1 февраля 2022, 10:56
В Киеве за сутки свыше 2,3 тысячи новых больных Covid и 5 смертей
Фото КГГА

За сутки 31 января в столице лабораторно подтвердили 2 363 новых случая коронавируса, 5 больных умерли, в частности мужчина 22 лет, вместе с тем преодолели вирус 873 жителя города.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "2 363 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 5 летальных исходов от вируса: 2 женщины 80 и 83 лет и 3 мужчины от 22 до 87 лет. 873 преодолели коронавирус".

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Детали: Среди новых больных 236 детей: 144 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 192 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (435), Дарницком (375) и Святошинском (268) районах.

81 больного коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 180 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Всего с начала пандемии в столице 367 993 подтвержденных случая коронавируса, 8 510 больных умерли, преодолели вирус 336 865 жителей города.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Предыстория: 

  • 27 января в Киеве зафиксировали 2 384 новых случая коронавируса – это было самое большое суточное количество больных за последний год.
  • За сутки 28 января в столице обнаружили 2 418 случаев Covid.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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