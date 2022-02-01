Суд заочно арестовал начальника охраны Януковича

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего начальника службы охраны президента Виктора Януковича.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Правоохранители не указывают имя обвиняемого, но по материалам дела известно, что речь идет о генерал-майоре Константине Кобзаре.

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Относительно бывшего замглавы Управления государственной охраны – начальника службы охраны президента прокуроры начали процедуру специального досудебного расследования и экстрадиции, поскольку Кобзарь не находится на территории Украины.

По версии следствия, в начале 2014 года Кобзарь руководил мерами охраны президента Януковича на территории Крыма.

После этого он помог беглому президенту незаконно пересечь границу с Российской Федерацией, таким образом Януковичу смог скрыться от следствия и суда. В то же время бывший УДОшник и сам не вернулся из Крыма в Киев, а переехал в Россию, где скрывается от следствия.

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Как сообщает ОГП, бывшего силовика подозревают в незаконной переправке лиц через госграницу Украины и дезертирстве.

Что было раньше: 11 ноября 2021 года следователи ГБР объявили заочно Кобзарю о подозрении в дезертирстве. В 2018 году Кобзарь как свидетель на стороне защиты давал показания украинскому суду относительно бегства Януковича из госрезиденции "Межигорье", в частности рассказывая, что забирал с собой беглый президент.