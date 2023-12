Россия и дальше везет войска и технику в Беларусь и в Крым — новые снимки

Новые спутниковые снимки компании Maxar показывают, что РФ продолжает наращивать военное могущество в Крыму, в Беларуси и на западе России – прибывают дополнительные оборудования и войска.

Источник: корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер в Twitter

Детали: В частности, в Крыму утром 10 февраля на аэродроме Октябрьское наблюдалась новая большая дислокация войск и техники: на заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники.

First 📸 @Maxar showing Oktyabrskoye airfield. The rest showing Novoozernoye buildup. pic.twitter.com/jGvAP70WKn — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Новые войска и техника тоже недавно прибыли в Новоозерное на берегу озера Донузлав. Вблизи Новоозерного были замечены большие артиллерийские дислокации и учебная деятельность. В районе города Славное была обнаружена новая дислокация.

These images show multiple rocket launchers and self-propelled artillery in Novoozernoye (1,2), as well as a new deployment of armored vehicles in Slavne (3,4). Crimea. 📸: @Maxar pic.twitter.com/tAT2cmVRPe — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

На беларусском аэродроме Зябровка Maxar зафиксировали войска, полевой госпиталь, технику - вертолеты, армейские палатки.

Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. 📸: @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Кроме того, войска и боевая группа дислоцированы в районе города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной.

Rechitsa, Belarus. Troops and battle group deployed near the city of Rechitsa, less than 45 kilometers from the border with Ukraine. 📸: @Maxar pic.twitter.com/qb2uBD2uYr — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

На Курский полигон в РФ примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной недавно прибыл крупный военный контингент.

In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area ~110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment. 📸 @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Продолжает прибывать дополнительное оборудование, и продолжаются приготовления для размещения дополнительных войск и техники.