Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія і далі везе війська та техніку до Білорусі та в Крим — нові знімки

П'ятниця, 11 лютого 2022, 05:50
ФОТО: MAXAR

Нові супутникові знімки компанії Maxar  показують, що РФ продовжує нарощувати  військову могутність в Криму, у Білорусі та на заході Росії – прибувають додаткові обладнання та війська.

Джерело: кореспондент Buzzfeed Крістофер  Міллер у Twitter

Деталі: Зокрема у Криму вранці 10 лютого на аеродромі Октябрське спостерігалася нова велика дислокація військ та техніки: на занедбаний аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів та сотні одиниць техніки.

Нові війська та техніка теж недавно прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав. Поблизу  Новоозерного були помічені великі артилерійські дислокації та навчальна діяльність. В районі міста Славне  було виявлено нову дислокацію.

На білоруському аеродромі Зябрівка Maxar зафіксували війська, польовий шпиталь, техніку  - гелікоптери, армійські намети.

Крім того, війська та бойова група дислоковані у районі міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною.

На Курський полігон в РФ приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною нещодавно прибув великий військовий контингент.

Продовжує прибувати додаткове обладнання, і тривають  приготування для розміщення додаткових військ та техніки.

Теми: РосіявійнаарміяБілорусь
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
Росія
Система WebMoney перестала обслуговувати гаманці у російських рублях
На зустрічі з Макроном Путін весь час говорив про минуле і згадував старі образи – Reuters
Генсек НАТО в Румунії порушить питання морської блокади РФ - Кулеба
Останні новини
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
15:05
Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим
Усі новини...