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Росія і далі везе війська та техніку до Білорусі та в Крим — нові знімки

П'ятниця, 11 лютого 2022, 04:50
Росія і далі везе війська та техніку до Білорусі та в Крим — нові знімки
ФОТО: MAXAR

Нові супутникові знімки компанії Maxar  показують, що РФ продовжує нарощувати  військову могутність в Криму, у Білорусі та на заході Росії – прибувають додаткові обладнання та війська.

Джерело: кореспондент Buzzfeed Крістофер  Міллер у Twitter

Деталі: Зокрема у Криму вранці 10 лютого на аеродромі Октябрське спостерігалася нова велика дислокація військ та техніки: на занедбаний аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів та сотні одиниць техніки.

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Нові війська та техніка теж недавно прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав. Поблизу  Новоозерного були помічені великі артилерійські дислокації та навчальна діяльність. В районі міста Славне  було виявлено нову дислокацію.

На білоруському аеродромі Зябрівка Maxar зафіксували війська, польовий шпиталь, техніку  - гелікоптери, армійські намети.

Крім того, війська та бойова група дислоковані у районі міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною.

На Курський полігон в РФ приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною нещодавно прибув великий військовий контингент.

Продовжує прибувати додаткове обладнання, і тривають  приготування для розміщення додаткових військ та техніки.

Теми: РосіявійнаарміяБілорусь
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