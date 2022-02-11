Росія і далі везе війська та техніку до Білорусі та в Крим — нові знімки
Нові супутникові знімки компанії Maxar показують, що РФ продовжує нарощувати військову могутність в Криму, у Білорусі та на заході Росії – прибувають додаткові обладнання та війська.
Джерело: кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер у Twitter
Деталі: Зокрема у Криму вранці 10 лютого на аеродромі Октябрське спостерігалася нова велика дислокація військ та техніки: на занедбаний аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів та сотні одиниць техніки.
First 📸 @Maxar showing Oktyabrskoye airfield. The rest showing Novoozernoye buildup. pic.twitter.com/jGvAP70WKn
— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Нові війська та техніка теж недавно прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав. Поблизу Новоозерного були помічені великі артилерійські дислокації та навчальна діяльність. В районі міста Славне було виявлено нову дислокацію.
These images show multiple rocket launchers and self-propelled artillery in Novoozernoye (1,2), as well as a new deployment of armored vehicles in Slavne (3,4). Crimea. 📸: @Maxar pic.twitter.com/tAT2cmVRPe— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
На білоруському аеродромі Зябрівка Maxar зафіксували війська, польовий шпиталь, техніку - гелікоптери, армійські намети.
Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. 📸: @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Крім того, війська та бойова група дислоковані у районі міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною.
Rechitsa, Belarus. Troops and battle group deployed near the city of Rechitsa, less than 45 kilometers from the border with Ukraine. 📸: @Maxar pic.twitter.com/qb2uBD2uYr— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
На Курський полігон в РФ приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною нещодавно прибув великий військовий контингент.
In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area ~110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment. 📸 @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Продовжує прибувати додаткове обладнання, і тривають приготування для розміщення додаткових військ та техніки.