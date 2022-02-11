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Из Украины выдворили "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Пятница, 11 февраля 2022, 11:23
Из Украины выдворили вора в законе из санкционного списка СНБО
"Нукри Гальский". фото с сайта полиции

Правоохранители выдворили из Украины "вора в законе" по прозвищу "Нукри Гальский" из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В ходе проведения мероприятий оперативники получили информацию, что в Киев прибыл 34-летний "вор в законе" по прозвищу "Нукри Гальский". Он находится в перечне субъектов повышенного преступного воздействия, которые попали в санкционный список СНБО и к которым были применены индивидуальные, экономические и другие ограничительные санкции.

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По данным оперативников, "авторитет" попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

Оперативники установили его местонахождение. Следовательно, с целью недопущения распространения им преступного влияния провели меры по задержанию "вора в законе" и доставили в Государственную миграционную службу Украины".

Детали: Указано, что ночью 10 февраля 34-летний гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.

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Украинская правда
Темы: санкцииСНБОполиция
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