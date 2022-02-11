З України видворили "вора в законі" із санкційного списку РНБО

Правоохоронці видворили з України "вора в законі" на прізвисько "Нукрі Гальський" із санкційного списку Ради національної безпеки та оборони.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Під час проведення заходів оперативники отримали інформацію, що до Києва прибув 34-річний "вор в законі" на прізвисько "Нукрі Гальський". Він перебуває у переліку суб’єктів підвищеного злочинного впливу, які потрапили до санкційного списку РНБО і до яких були застосовані персональні, економічні та інші обмежувальні санкції.

За даними оперативників, "авторитет" потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Оперативники встановили його місце перебування. Відтак з метою недопущення поширення ним злочинного впливу провели заходи для затримання "вора в законі" й доставили до Державної міграційної служби України".

Деталі: Вказано, що вночі 10 лютого 34-річного громадянина примусово видворили за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки.

Що було раніше: У 2018 році столичні правоохоронці вже видворяли з України "Нукрі Гальського", який, за їхніми даними планував керувати злочинними угрупуваннями та розподілити сфери впливу з іншими кримінальними авторитетами.

У 2019 році на той момент голова Нацполіції Сергій Князєв скаржився, що кримінальні авторитети з сусідніх країн знаходять шпарини, що б повторно пробиратись в Україну, наприклад, змінюють документи в державах, де мають громадянство. "Ми їх у ворота, а вони у вікно", нарікав тоді Князєв.

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