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З України видворили "вора в законі" із санкційного списку РНБО

П'ятниця, 11 лютого 2022, 12:23
"Нукрі Гальський". фото з сайту поліції

Правоохоронці видворили з України "вора в законі" на прізвисько "Нукрі Гальський" із санкційного списку Ради національної безпеки та оборони.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Під час проведення заходів оперативники отримали інформацію, що до Києва прибув 34-річний "вор в законі" на прізвисько "Нукрі Гальський". Він перебуває у переліку суб’єктів підвищеного злочинного впливу, які потрапили до санкційного списку РНБО і до яких були застосовані персональні, економічні та інші обмежувальні санкції.

За даними оперативників, "авторитет" потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Оперативники встановили його місце перебування. Відтак з метою недопущення поширення ним злочинного впливу провели заходи для затримання "вора в законі" й доставили до Державної міграційної служби України". 

Деталі: Вказано, що вночі 10 лютого 34-річного громадянина примусово видворили за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки.

Що було раніше: У 2018 році столичні правоохоронці вже видворяли з України "Нукрі Гальського", який, за їхніми даними планував керувати злочинними угрупуваннями та розподілити сфери впливу з іншими кримінальними авторитетами.

У 2019 році на той момент голова Нацполіції Сергій Князєв скаржився, що кримінальні авторитети з сусідніх країн знаходять шпарини, що б повторно пробиратись в Україну, наприклад, змінюють документи в державах, де мають громадянство. "Ми їх у ворота, а вони у вікно", нарікав тоді Князєв.

Передісторія:

  • У червні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".
  • 14 травня 2021 року Рада національної безпеки та оборони запровадила спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі". Президент Володимир Зеленський уточнив, що санкції вводять проти 557 ворів у законі, більшість із яких не в Україні. Такий самий пакет санкцій застосували до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.

Українська правда
Теми: санкціїРНБОполіція
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