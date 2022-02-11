Мы не в конце пандемии, возможны новые штаммы вируса – главная ученая ВОЗ

Главная ученая Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что мир еще не закончил пандемию Covid-19, поскольку вариантов коронавируса будет больше.

Источник: "Reuters", который цитирует слова Сумьи Сваминатан, сказанные 11 февраля в Южной Африке, и "Bloomberg", который опубликовал интервью с ней

Прямая речь: "Мы видели, как вирус эволюционировал, мутировал… поэтому мы знаем, что будет больше вариантов – больше вариантов, вызывающих беспокойство, поэтому мы не в конце пандемии".

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Детали: В интервью "Bloomberg" Сумья Саминатан также признала, что пока невозможно спрогнозировать окончание пандемии.

Прямая речь: "Я не думаю, что кто-то может это предвидеть. Давайте не будем объявлять пандемию оконченной, как это делают сейчас некоторые люди.

Было бы глупо отказаться от всех мер, которые мы принимали все это время. Нам нужно продолжать это, и, надеюсь, до конца 2022 года мы будем в гораздо лучшем положении. Вариант может возникнуть где угодно, и вы вернетесь в исходное положение. Нам все еще нужно соблюдать осторожность".

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Детали: Эксперт отметила, что 85% людей в Африке не получили и первую дозу вакцины – и это может способствовать появлению новых штаммов.

Сваминатан также не считает странным, что до сих пор не установлено происхождение нынешнего коронавируса (SARS CoV 2).

По ее словам, и в прошлом нужны были годы, чтобы понять происхождение вирусов. Например, понадобилось несколько лет, чтобы узнать, что SARS происходит от циветт, а MERS – от верблюдов, а для ВИЧ понадобилось много времени, чтобы понять, что он происходит от шимпанзе.

Она отметила, что ученые, ездившие в Китай, считали наиболее вероятным сценарием происхождения SARS CoV 2 от животного. Но добавила, что ничего нельзя исключать – в том числе, и утечки из Уханьского института вирусологии в Китае. Надо изучить все данные и провести дополнительные исследования в Китае, сказала ученая.

Напомним: Коронавирус SARS Cov 2 стал известен ученым в конце 2019 года, он быстро распространился по миру. Пандемию объявили 11 марта 2020 года – она длится уже 2 года. С тех пор помимо основного варианта коронавируса появились новые штаммы и их вариации. Наиболее опасными после "Альфа"-варианта считаются "Дельта" и "Омикрон".

Ученые надеялись, что пандемия завершится в 2022 году благодаря вакцинации, однако появление новых штаммов, с которыми вакцины не столь эффективны, может помешать этому.

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