Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ми не в кінці пандемії, можливі нові штами вірусу – головна науковиця ВООЗ

П'ятниця, 11 лютого 2022, 19:14
Сумія Свамінатан, фото Getty Images

Головна науковиця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан заявила, що світ ще не закінчив пандемію Covid-19, оскільки варіантів коронавірусу буде більше.

Джерело: "Reuters", який цитує слова Сумії Свамінатан, сказані 11 лютого в Південній Африці, та "Bloomberg", який опублікував інтерв'ю з нею

Пряма мова: "Ми бачили, як вірус еволюціонував, мутував… тому ми знаємо, що буде більше варіантів – більше варіантів, що викликають занепокоєння, тому ми не в кінці пандемії".

Деталі: В інтерв'ю "Bloomberg" Сумія Свамінатан також визнала, що поки неможливо спрогнозувати закінчення пандемії.

Пряма мова: "Я не думаю, що хтось може це передбачити. Давайте не будемо оголошувати пандемію закінченою, як це роблять зараз деякі люди. 

Було б нерозумно відмовитися від усіх запобіжних заходів, яких ми вживали весь цей час. Нам потрібно продовжувати це, і, сподіваюся, до кінця 2022 року ми будемо в набагато кращому становищі. Варіант може виникнути де завгодно, і ви повернетеся у вихідне положення. Нам все ще потрібно бути обережними".

Деталі: Експерт зазначила, що 85% людей в Африці не отримали й першої дози вакцини – і це може сприяти появі нових штамів.

Свамінатан також не вважає дивним, що досі не встановлене походження коронавірусу SARS CoV 2.

За її словами, і в минулому потрібні роки були, щоб зрозуміти походження вірусів. Наприклад, знадобилося кілька років, щоб дізнатися, що SARS походить від циветт, а MERS – від верблюдів, а для ВІЛ знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що він походить від шимпанзе.

Вона зазначила, що вчені, які їздили до Китаю, вважали найімовірнішим сценарієм походження SARS CoV 2 від тварини. Але додала, що нічого не можна виключати – зокрема і витік з Уханського інституту вірусології в Китаї. Потрібно вивчити всі дані та провести додаткові дослідження в Китаї, сказала науковиця.

Нагадаємо: Коронавірус SARS Cov 2 став відомий вченим наприкінці 2019 року, він швидко поширився світом. Пандемію оголосили 11 березня 2020 року – вона триває вже 2 роки. Відтоді крім основного варіанту коронавірусу з’явилися нові штами та їх варіації. Найбільш небезпечними після "Альфа"-варіанту вважаються "Дельта" та "Омікрон".

Вчені сподівалися, що пандемія завершиться у 2022 році завдяки вакцинації, проте поява нових штамів, із якими вакцини не такі ефективні, може завадити цьому.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам Covid-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Омікрон: симптоми Covid-штаму, мутації, заразність та ефективність вакцин

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019ВООЗепідемія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
коронавірус
У МОЗ розповіли, скільки дітей з COVID-19 перебуває у лікарнях
Біатлоністка Білосюк подолала Covid і повернулася до збірної на Олімпіаді
У Києві понад 4 тисячі нових хворих на коронавірус і 32 смерті
Останні новини
16:44
В Україні тяжкохворим пацієнтам зможуть безоплатно надавати ліки, які ще досліджують
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
Усі новини...