Ми не в кінці пандемії, можливі нові штами вірусу – головна науковиця ВООЗ

Головна науковиця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан заявила, що світ ще не закінчив пандемію Covid-19, оскільки варіантів коронавірусу буде більше.

Джерело: "Reuters", який цитує слова Сумії Свамінатан, сказані 11 лютого в Південній Африці, та "Bloomberg", який опублікував інтерв'ю з нею

Пряма мова: "Ми бачили, як вірус еволюціонував, мутував… тому ми знаємо, що буде більше варіантів – більше варіантів, що викликають занепокоєння, тому ми не в кінці пандемії".

Деталі: В інтерв'ю "Bloomberg" Сумія Свамінатан також визнала, що поки неможливо спрогнозувати закінчення пандемії.

Пряма мова: "Я не думаю, що хтось може це передбачити. Давайте не будемо оголошувати пандемію закінченою, як це роблять зараз деякі люди.

Було б нерозумно відмовитися від усіх запобіжних заходів, яких ми вживали весь цей час. Нам потрібно продовжувати це, і, сподіваюся, до кінця 2022 року ми будемо в набагато кращому становищі. Варіант може виникнути де завгодно, і ви повернетеся у вихідне положення. Нам все ще потрібно бути обережними".

Деталі: Експерт зазначила, що 85% людей в Африці не отримали й першої дози вакцини – і це може сприяти появі нових штамів.

Свамінатан також не вважає дивним, що досі не встановлене походження коронавірусу SARS CoV 2.

За її словами, і в минулому потрібні роки були, щоб зрозуміти походження вірусів. Наприклад, знадобилося кілька років, щоб дізнатися, що SARS походить від циветт, а MERS – від верблюдів, а для ВІЛ знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що він походить від шимпанзе.

Вона зазначила, що вчені, які їздили до Китаю, вважали найімовірнішим сценарієм походження SARS CoV 2 від тварини. Але додала, що нічого не можна виключати – зокрема і витік з Уханського інституту вірусології в Китаї. Потрібно вивчити всі дані та провести додаткові дослідження в Китаї, сказала науковиця.

Нагадаємо: Коронавірус SARS Cov 2 став відомий вченим наприкінці 2019 року, він швидко поширився світом. Пандемію оголосили 11 березня 2020 року – вона триває вже 2 роки. Відтоді крім основного варіанту коронавірусу з’явилися нові штами та їх варіації. Найбільш небезпечними після "Альфа"-варіанту вважаються "Дельта" та "Омікрон".

Вчені сподівалися, що пандемія завершиться у 2022 році завдяки вакцинації, проте поява нових штамів, із якими вакцини не такі ефективні, може завадити цьому.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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