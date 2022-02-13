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Авиакомпании останавливают полеты над Украиной, но небо остается открытым

Воскресенье, 13 февраля 2022, 11:57
Авиакомпании останавливают полеты над Украиной, но небо остается открытым
Самолет, фото getty images

Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – следовательно, авиакомпании вынуждены прекратить полеты, хотя о закрытии авиапространства речь не идет.

Источник: собеседники Украинской правды в авиасфере

Подробности: Сообщается, что такое решение страховые компании приняли из-за беспрецедентного информационного напряжения в мировых СМИ относительно потенциальной угрозы для Украины со стороны РФ.

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Все самолеты украинских и международных авиакомпаний вынуждены прекратить полеты из-за требований лизингодателей (владельцев самолетов), базировать самолеты вне Украины на время кризиса.

12 февраля голландская авиакомпания KLM заявила о временном прекращении рейсов в Киев. А 13 февраля рейс SkyUp Фуншал – Киев, был вынужден совершить посадку в Кишиневе из-за требований лизингодателя и международных страховых компаний.

Вероятно, с 14 февраля 2022 все украинские авиакомпании не смогут выполнять полеты в воздушном пространстве Украины. Исключение может относиться к российским авиакомпаниям, которые застрахованы в РФ – например, "Азур Эйр Украина", что является дочерним предприятием российской "Азур Эйр".

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В воскресенье проходит заседание правительства, по его результатам обнародуют детали о полетах над Украиной.

Кроме того, на ситуацию может повлиять решение международных партнеров, которые могут способствовать скорейшему возобновлению авиасообщения с Украиной.

Украинская правда
Темы: авиаУкраина
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