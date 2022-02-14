СБУ: Идет волна гибридной войны, паника играет на руку врагам

Служба безопасности Украины заявляет, что Украина переживает мощную волну гибридной войны, для которой используются и соцсети, и СМИ, поэтому призывает сохранять спокойствие, мыслить критически и руководствоваться данными официальных источников.

Источник: СБУ

Дословно: "Сегодня отечественное информационное пространство подвергается беспрецедентному влиянию. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны".

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Детали: СБУ уверяет, что анализирует разные сценарии развития событий и имеет четкий план действий на каждый из них, так что вместе с другими органами власти готова реагировать на угрозы и предупреждать их.

Спецслужба отмечает, что информационное нагнетание призвано "посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство".

СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны "в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и тому подобном" – и противодействует им.

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Дословно: "Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину.

Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине.

Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас".