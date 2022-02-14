Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ: Идет волна гибридной войны, паника играет на руку врагам

Понедельник, 14 февраля 2022, 07:58
СБУ: Идет волна гибридной войны, паника играет на руку врагам
Фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что Украина переживает мощную волну гибридной войны, для которой используются и соцсети, и СМИ, поэтому призывает сохранять спокойствие, мыслить критически и руководствоваться данными официальных источников.

Источник: СБУ

Дословно: "Сегодня отечественное информационное пространство подвергается беспрецедентному влиянию. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны".

Реклама:

Детали: СБУ уверяет, что анализирует разные сценарии развития событий и имеет четкий план действий на каждый из них, так что вместе с другими органами власти готова реагировать на угрозы и предупреждать их.

Спецслужба отмечает, что информационное нагнетание призвано "посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство".

СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны "в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и тому подобном" – и противодействует им.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину.

Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине.

Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас".

Темы: СБУвойнасоцсетипропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
СБУ
Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ
Коломойскому вручили подозрение
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: