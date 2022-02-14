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Россия сформировала ответ США и НАТО по поводу "гарантий безопасности"

Понедельник, 14 февраля 2022, 14:24
Россия сформировала ответ США и НАТО по поводу гарантий безопасности
Президент России Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Россия сформировала свою реакцию на ответы США и НАТО по поводу ее требования о так называемых "гарантиях безопасности" и заявляет, что шанс на переговоры "есть всегда".

Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с главой МИД России Сергеем Лавровым в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

В начале встречи Путин заявил, что расширение НАТО на восток является "бесконечным и очень опасным", особенно за счет бывших республик СССР и Украины. Он попросил Лаврова дать реакцию на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя на требования Кремля.

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Лаврова сказал, что реакция РФ сформулирована и занимает 10 страниц.

По словам Лаврова, ответ США на российские предложения состоит из двух частей, и первая не может удовлетворить Москву.

"Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение угрожающих нам ударных вооружений и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основной акт Россия –НАТО, которому впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности. По этим вопросам ответ отрицательный. Он нас, конечно, удовлетворить не может", – сказал Лавров.

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Он также остался недоволен ответами США и НАТО по трактованию принципа неделимости безопасности. По его словам, российская сторона продолжит требовать конкретной реакции каждой страны.

"Я получил ответы неудовлетворительные. Никто из моих коллег-министров не ответил на мое послание. Получили мы две маленькие бумажки: одну – от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую – от чиновника Борреля, главы дипломатии Европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: " Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное – обеспечьте деэскалацию вокруг Украины", – сказал Лавров, добавив, что такой ответ является "пренебрежительным".

На вопрос Путина, есть ли у российской стороны шанс договориться с США и НАТО "по ключевым вопросам, вызывающим беспокойство", Лавров ответил, что "шанс есть всегда". Лавров предложил Путину продолжить переговоры.

Россия во главе с президентом Владимиром Путиным потребовала от Запада "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина не станет членом НАТО.

При этом в МИД РФ не видели смысла давать гарантии ненападения на Украину и ссылались на Будапештский меморандум, который Россия уже нарушила, оккупировав Крым и сделав часть востока Украины подконтрольной Москве, а не Киеву.

Президент США Джо Байден сказал, что нации должны быть свободны в выборе собственных союзов. Такую же позицию озвучивал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Темы: РосcияСШАНАТО
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