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США и Британия: Остается надежда на дипломатическое разрешение кризиса

"Европейская правда"Вторник, 15 февраля 2022, 08:40
Фото Getty Images

Лидеры США и Великобритании заявили, что еще остается надежда на дипломатическое решение кризиса, созданного Россией на границе Украины, но предупреждают, что ситуация остается хрупкой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

"Премьер-министр и президент Байден рассказали друг другу о своих недавних дискуссиях с другими мировыми лидерами. Они согласились, что остается решающее окно для дипломатии и для России, чтобы отступить от своих угроз в адрес Украины. Лидеры подчеркнули, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России с далеко идущим ущербом как для России, так и для всего мира", - говорится в заявлении.

Британия и США считают, что западные союзники должны сохранять единство перед лицом угроз со стороны России, включая введение значительного пакета санкций в случае эскалации агрессии.

"Они также подтвердили необходимость того, чтобы европейские страны уменьшили свою зависимость от российского газа, и этот шаг больше, чем любой другой, нанесет удар по стратегическим интересам России", - отметили на Даунинг-стрит.

В заявлении Белого дома отмечается, что во время разговора также обсуждались усилия по укреплению восточного фланга НАТО.

Напомним, Канада предоставит Украине ссуду на 500 миллионов канадских долларов ($393 млн) и летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн) на фоне роста угрозы российского вторжения.

Темы: РосcиявойнаВеликобританияСША


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