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Посол ЕС отреагировал на решение Госдумы о признании ОРДЛО

Вторник, 15 февраля 2022, 14:00

Если Россия признает "независимыми" оккупированные районы ОРДЛО, это создаст дополнительные территориальные претензии к Украине.

Так считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает "Европейская правда".

Маасикас в Twitter отреагировал на просьбу Госдумы РФ к российскому президенту Владимиру Путину признать ОРДЛО. "В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", – написал посол ЕС во вторник.

Государственная дума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Украины – ОРДЛО.

Депутаты РФ считают, что признание "республик" создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их жителей от внешних угроз.

В СМИ, в том числе зарубежных, звучат сообщения, что Россия пытается создать причины и оправдания для ввода своих войск на территорию Украины.

Темы: ЕСРосcия


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