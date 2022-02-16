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Послы ЕС вылетели в Мариуполь отмечать с Зеленским День единения

"Европейская правда"Среда, 16 февраля 2022, 12:44
Послы ЕС вылетели в Мариуполь отмечать с Зеленским День единения
Фото c Twitter Matti Maasikas

Европейские дипломаты отправились в Мариуполь, чтобы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принять участие в праздновании Дня единения.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет "Европейская правда".

"А теперь вместе с коллегами (в дороге, – ред.) в Мариуполь, чтобы присоединиться к Владимиру Зеленскому на празднованиях Дня единения", – рассказал Маасикас в Twitter и опубликовал фото с европейскими дипломатами в самолете, на которых, среди прочих, можно увидеть посла Польши Бартоша Цихоцкого, посла Германии Анку Фельдгузен, посла Испании Сильвию Кортес Мартин, посла Эстонии Каимо Кууска.

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Компанию дипломатам из ЕС составил посол Армении Владимир Карапетян.

Посол Германии Анка Фельдгузен также опубликовала в своем Twitter фото на аэродроме перед вылетом в Мариуполь.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в среду послы стран-членов ЕС во главе с Матти Маасикасом возложили цветы к Стене памяти в Киеве.

Накануне собеседники УП в Офисе президента и МИДа рассказали, что президент Владимир Зеленский вечером 16 февраля соберет послов иностранных государств в Мариуполе.

16 февраля в Украине на государственном уровне отмечают День единения, введенный президентом Зеленским на фоне опасения широкомасштабного вторжения России.

Темы: МариупольЗеленскийдипломатические отношенияРосcия
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