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Посли ЄС вилетіли в Маріуполь відзначати з Зеленським День єднання

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 13:44
Фото з Twitter Matti Maasikas

Європейські дипломати вирушили до Маріуполя, щоб разом з президентом України Володимиром Зеленським взяти участь у святкуванні Дня єднання.

Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, пише "Європейська правда".

"А тепер разом із колегами (в дорозі, – ред.) до Маріуполя, щоб приєднатися до Володимира Зеленського на святкуваннях Дня єднання", – розповів Маасікас у Twitter та опубліковував фото з європейськими дипломатами у літаку, на яких, серед інших, можна побачити посла Польщі Бартоша Ціхоцького, посла Німеччини Анку Фельдгузен, посла Іспанії Сільвію Кортес Мартін, посла Естонії Каїмо Кууска.

Компанію дипломатам з ЄС склав посол Вірменії Владімір Карапетян. 

Посол Німеччини Анка Фельдгузен також опублікувала у своєму Twitter фото на летовищі перед вильотом в Маріуполь.

Раніше у середу посли країн-членів ЄС на чолі з Матті Маасікасом поклали квіти до Стіни пам’яті у Києві.

Напередодні співрозмовники УП в Офісі президента та МЗС розповіли, що президент Володимир Зеленський увечері 16 лютого збере послів іноземних держав у Маріуполі.

16 лютого в Україні на державному рівні відзначають День єднання, запроваджений президентом Зеленським на тлі побоювання широкомасштабного вторгнення Росії. 

Теми: МаріупольЗеленськийдипломатичні відносиниРосія
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