"Теперь это новая нормальность": генсек НАТО о российской угрозе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что напряжение между Россией и Западом, очевидно, теперь будет новым "нормальным" положением дел на длительное время, и это придется учесть в планах Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге после встречи министров обороны стран-членов НАТО.

"Россия продемонстрировала, что хочет поставить под вопрос некоторые фундаментальные принципы нашей безопасности - право каждой страны определять свое будущее и право союзников в НАТО защищать друг друга. Они предложили юридически обязывающий документ, который нарушил бы эти принципы. И применили силу, скопив больше всего войск со времен "холодной войны", в попытке запугать другие страны Европы, чтобы они согласились на требования РФ. Это "новая нормальность", которая нарушает основные принципы, которые десятилетиями обеспечивали безопасность и стабильность в Европе", - отметил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО сказал, что в Альянсе не знают, как будут развиваться события, но то, что Россия продемонстрировала готовность действовать силой и инициировала пересмотр основополагающих принципов, заставляет Альянс скорректировать свои долгосрочные планы по восточному флангу.

По его словам, никаких финальных решений на этот счет нет и обсуждение по конкретным деталям продолжается.

Он отметил, что учитывая то, что делает Россия – создание мощной группировки войск, сопровождаемое агрессивной риторикой, предложения, сформулированные как ультиматум, и факт, что Россия уже применяла силу против своих соседей – Альянс должен воспринимать это серьезно, и именно поэтому усиление восточного фланга уже началось.

Йенс Столтенберг отметил, что в Альянсе еще не заметили отвода российских войск от границ с Украиной.

"Есть основания для осторожного оптимизма - что Россия заявила о готовности к дипломатическим усилиям… Но мы видим, что отвод войск и вооружения не происходит, российские войска двигаются на позиции, и теперь мы видим кибератаку против Украины", - отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО по своей сути - оборонный альянс, и есть ряд вопросов, в которых переговоры с Россией и компромиссные договоренности возможны.

"Мы уже раньше доказали, что можем ограничивать ракеты большой дальности, между США и Россией продолжаются стратегические переговоры по этому поводу… У нас нет планов размещать наступательное вооружение в Украине. Но, конечно, мы не можем идти на компромиссы по основополагающим принципам", - отметил генсек НАТО.

Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования железнодорожным и автомобильным транспортом.

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