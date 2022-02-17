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Украина оказалась на 4 месте в Европе по суточной смертности от Covid

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 06:38
фото: Getty Images

15 февраля в мире диагностировали 2 101 255 новых случаев заболевания коронавирусом. По суточной смертности от COVID – Украина на 4-м месте среди европейских стран.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Германии, России, Бразилии.

В частности, в Германии зафиксировали около 235 тысяч, в России – более 179 тысяч и в Бразилии – более 147 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США и Франция. Украина – на 17 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2802), Бразилии (1046), России (748). Украина (310 смертей) в этом списке на 8-й позиции. Всего в мире за сутки от болезни умерли 11 337 человек.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Россия, Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Испания, Польша. Украина – 4-я в этом списке.

 

За все время пандемии излечились от болезни 341 526 786 человек. В настоящее время насчитывается более 70 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 869 085 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 15 февраля в Украине зафиксировали 31 513 случаев коронавирусной болезни и 310 смертей от Covid-19.

Темы: коронавирус


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