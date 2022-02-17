ОБСЕ проведет заседание по запросу Украины, РФ отказалась от участия

ОБСЕ в пятницу проведет специальное заседание по запросу Украины из-за необычной военной активности РФ у ее границ.

Об этом сообщило польское председательство ОБСЕ в Twitter.

"Украина попросила активизировать пункт 16.3 Венского документа: встреча всех государств-участников в связи с необычной военной деятельностью. В пятницу состоится совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности", - говорится в сообщении.

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Ukraine 🇺🇦 requested activation of paragraph 16.3 of the Vienna Document: meeting of all participating States regarding unusual military activities.



A joint meeting of the @OSCE Permanent Council and the Forum for Security Co-operation will be convened on Friday.#OSCE2022POL pic.twitter.com/qmtnVl2KQI — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) February 17, 2022

Венский документ – международное соглашение государств-участников ОБСЕ от 2011 года, которое предназначено для реализации мер доверия и безопасности в регионе. Документ подписали 56 государств, входящих в ОБСЕ.

Пункт 16.3 документа предусматривает, что государство, подающее запрос с требованием предоставить разъяснение относительно необычной военной деятельности, или отвечающее на такой запрос, или оба государства, могут просить провести встречу всех государств-участников.

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Действующее председательство в ОБСЕ или его представитель в течение 48 часов созывает такую ​​встречу, во время которой оба государства представят свое видение.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил "РИА Новости" в четверг, что Россия не будет участвовать в заседании в пятницу.