ОБСЄ проведе засідання за запитом України, РФ відмовилась від участі

ОБСЄ у п'ятницю проведе спеціальне засідання за запитом України через незвичайну військову активність РФ біля її кордонів.

Про це повідомило польське головування ОБСЄ у Twitter.

"Україна попросила активізувати пункт 16.3 Віденського документа: зустріч усіх держав-учасниць щодо незвичайної військової діяльності. У п’ятницю відбудеться спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму ОБСЄ щодо співпраці в галузі безпеки", - йдеться у повідомленні.

Ukraine 🇺🇦 requested activation of paragraph 16.3 of the Vienna Document: meeting of all participating States regarding unusual military activities.



A joint meeting of the @OSCE Permanent Council and the Forum for Security Co-operation will be convened on Friday.#OSCE2022POL pic.twitter.com/qmtnVl2KQI