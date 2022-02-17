Суд пересмотрит дело оправданного Пашинского
Четверг, 17 февраля 2022, 16:54
Верховный суд направил на новое рассмотрение уголовное производство против бывшего нардепа Сергея Пашинского, который ранил из пистолета человека, но был оправдан.
Источник: Верховный суд в Facebook
Детали: Дело пошло на пересмотр в суд первой инстанции – Васильковский горрайонный суд Киевской области.
Таким образом 17 февраля коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу прокурора и отменила судебные решения, которые оправдывали Пашинского.
Предыстория:
- Вечером 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу некоему Вячеславу Химикусу. Нардеп утверждает, что чуть не въехал в авто Химикуса с выключенными габаритами, а когда сделал замечание – Химикус бросился на него с бутылкой и угрозами.
- 4 октября 2019 года следователи Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.
- 18 марта 2021 года Васильковский суд Киевской области оправдал Пашинского. А 16 июня 2021 года Киевский апелляционный суд это решение подтвердил. Дело закрыли.