Суд пересмотрит дело оправданного Пашинского

Сергіе Пашинский, фото с его Facebook

Верховный суд направил на новое рассмотрение уголовное производство против бывшего нардепа Сергея Пашинского, который ранил из пистолета человека, но был оправдан.

Источник: Верховный суд в Facebook

Детали: Дело пошло на пересмотр в суд первой инстанции – Васильковский горрайонный суд Киевской области.

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Таким образом 17 февраля коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу прокурора и отменила судебные решения, которые оправдывали Пашинского.

Предыстория:

Вечером 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу некоему Вячеславу Химикусу. Нардеп утверждает, что чуть не въехал в авто Химикуса с выключенными габаритами, а когда сделал замечание – Химикус бросился на него с бутылкой и угрозами.

4 октября 2019 года следователи Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.

18 марта 2021 года Васильковский суд Киевской области оправдал Пашинского. А 16 июня 2021 года Киевский апелляционный суд это решение подтвердил. Дело закрыли.