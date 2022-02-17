Суд пересмотрит дело оправданного Пашинского

Сергіе Пашинский, фото с его Facebook

Верховный суд направил на новое рассмотрение уголовное производство против бывшего нардепа Сергея Пашинского, который ранил из пистолета человека, но был оправдан.

Источник: Верховный суд в Facebook

Детали: Дело пошло на пересмотр в суд первой инстанции – Васильковский горрайонный суд Киевской области.

Таким образом 17 февраля коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу прокурора и отменила судебные решения, которые оправдывали Пашинского.

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