Суд перегляне справу виправданого Пашинського

Сергій Пашинський, фото з його Facebook

Верховний суд направив на новий розгляд кримінальне провадження щодо колишнього нардепа Сергія Пашинського, який поранив з пістолета людину, але був виправданий.

Джерело: Верховний суд у Facebook

Деталі: Справа пішла на перегляд до суду першої інстанції - Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Таким чином 17 лютого колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду частково задовольнила касаційну скаргу прокурора та скасувала судові рішення, які виправдовували Пашинського.

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