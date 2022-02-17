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Суд перегляне справу виправданого Пашинського

Євген КізіловЧетвер, 17 лютого 2022, 16:54
Сергій Пашинський, фото з його Facebook

Верховний суд направив на новий розгляд кримінальне провадження щодо колишнього нардепа Сергія Пашинського, який поранив з пістолета людину, але був виправданий.

Джерело: Верховний суд у Facebook

Деталі: Справа пішла на перегляд до суду першої інстанції - Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Таким чином 17 лютого колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду частково задовольнила касаційну скаргу прокурора та скасувала судові рішення, які виправдовували Пашинського.

Передісторія:

  • Ввечері 31 грудня 2016 року Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу такому собі В'ячеславу Хімікусу. Нардеп стверджує, що ледь не в’їхав в авто Хімікуса з вимкненими габаритами, а коли зробив зауваження – Хімікус кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
  • 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
  • 18 березня 2021 року Васильківський суд Київської області виправдав Пашинського. А 16 червня 2021 року Київський апеляційний суд це рішення підтвердив. Справу закрили.

Теми: Пашинськийсудкримінал
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