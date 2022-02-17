Минобороны Британии показало возможные направления вторжения российской армии в Украину

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту, показывающую возможные маршруты российской армии, если она решит вторгнуться в Украину.

Соответствующая карта опубликована в Twitter министерства, сообщает "Европейская правда".

Британское министерство подчеркивает, что Россия сохраняет значительное военное присутствие и может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения. "Ниже показаны возможные направления вторжения президента Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", - говорится в сообщении.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022

США и Великобритания в четверг повторили свои предупреждения о высокой вероятности вторжения России в Украину в ближайшие дни.

Президент США Джо Байден заявил, что существует очень высокий риск вторжения в течение нескольких дней, а британский премьер Борис Джонсон отметил, что ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться очень мрачной после обстрела детского сада в Луганской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.