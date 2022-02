Міноборони Британії показало можливі напрями вторгнення російської армії в Україну

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало карту, яка показує можливі маршрути російської армії, якщо вона вирішить вторгнутися в Україну.

Відповідна карта опублікована у Twitter міністерства, повідомляє "Європейська правда".

Британське міністерство підкреслює, що Росія зберігає значну військову присутність і може здійснити вторгнення без подальшого попередження. "Нижче показано можливі напрямки вторгнення президента Путіна. Він все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир", - йдеться у повідомленні.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG