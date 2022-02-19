Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вице-президент США: "У российской агрессии есть сценарий игры"

"Европейская правда"Суббота, 19 февраля 2022, 13:19
ФОТО ALEX WONG/GETTY IMAGES

Белый дом считает, что знает план Путина относительно агрессии против Украины.

Об этом заявила вице-президент Камала Гаррис в выступлении на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент Европейской правды.

Гаррис подчеркнула, что государства НАТО едины в оценке действий России, поскольку те слишком очевидны.

"У российской агрессии есть свой сценарий игры, который мы слишком хорошо знаем", - заявила она.

Вице-президент считает, что РФ еще некоторое время буде настаивать, что она не участвует в нападении на Украину, ожидая момента для вступления в игру.

"Россия будет играть в собственное безразличие и невиновность, и одновременно будет создавать ложные основания для нападения. Для этого она собирает силы в местах атаки. Поэтому мы сейчас получаем уведомление о распространении ложной российской пропаганды (о б "агрессивных" действиях Украины)", - добавила она.

Гаррис также утверждает, что подходы Вашингтона и Москвы к диалогу отличаются.

"Мы открыты для серьезной дипломатии. А Россия продолжает говорить на словах о том, что она открыта для диалога, а на практике – сужает пространство для диалога", - заявила она.

В то же время Камала Гаррис заявила, что США планируют остановить Россию беспрецедентным давлением в случае нападения на Украину.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

Смотрите также: Сценарии агрессии РФ: реальность угрозы, варианты нападения, давление на Украину. 

Темы: СШАРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
США
США и Британия: Россия ответственна за кибератаку на украинские банки
Половина войск РФ на границе с Украиной готовы атаковать — AFP
Байден: Я уверен, что Путин принял решение о вторжении в Украину
Последние новости
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
09:23
Против украинцев началась фишинговая атака, врагу нужны данные – Госспецсвязи
09:10
Российские военные захватили два авто ВСУ, мчатся в центр Киева, за ними колонна росгрузовиков
09:01
видеоУкраинские защитники сожгли колонну российской бронетехники под Гостомелем
08:57
фото Киевское метро курсирует, на станциях укрылись много людей
08:56
Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров
08:39
фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом
08:20
фотоПод Киевом взорвали мосты, чтобы остановить врага
08:16
Враг может зайти в населенные пункты под Киевом - ВСУ
Все новости...