Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вице-президент США: "У российской агрессии есть сценарий игры"

"Европейская правда"Суббота, 19 февраля 2022, 12:19
Вице-президент США: У российской агрессии есть сценарий игры
ФОТО ALEX WONG/GETTY IMAGES

Белый дом считает, что знает план Путина относительно агрессии против Украины.

Об этом заявила вице-президент Камала Гаррис в выступлении на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент Европейской правды.

Гаррис подчеркнула, что государства НАТО едины в оценке действий России, поскольку те слишком очевидны.

Реклама:

"У российской агрессии есть свой сценарий игры, который мы слишком хорошо знаем", - заявила она.

Вице-президент считает, что РФ еще некоторое время буде настаивать, что она не участвует в нападении на Украину, ожидая момента для вступления в игру.

"Россия будет играть в собственное безразличие и невиновность, и одновременно будет создавать ложные основания для нападения. Для этого она собирает силы в местах атаки. Поэтому мы сейчас получаем уведомление о распространении ложной российской пропаганды (о б "агрессивных" действиях Украины)", - добавила она.

ВИДЕО ДНЯ

Гаррис также утверждает, что подходы Вашингтона и Москвы к диалогу отличаются.

"Мы открыты для серьезной дипломатии. А Россия продолжает говорить на словах о том, что она открыта для диалога, а на практике – сужает пространство для диалога", - заявила она.

В то же время Камала Гаррис заявила, что США планируют остановить Россию беспрецедентным давлением в случае нападения на Украину.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

Смотрите также: Сценарии агрессии РФ: реальность угрозы, варианты нападения, давление на Украину. 

Темы: СШАРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: