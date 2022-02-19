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Отмененные в Украине рейсы Lufthansa будет выполнять МАУ

Светлана КизиловаСуббота, 19 февраля 2022, 22:14
Самолет, фото pixabay

Министерство инфраструктуры по результатам переговоров с украинскими авиаперевозчиками объявило, что рейсы Lufthansa, которые были отменены, взялась выполнять МАУ.

Источник: сообщение ведомства в Facebook

Детали: Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и Киев с 21 по 28 февраля. Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут осуществляться еще 19 и 20 февраля.

Для обеспечения бесперебойного авиасообщения к решению проблемы подключилось Министерство инфраструктуры.

Дословно: "МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам".

Темы: авиаМининфраструктуры


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