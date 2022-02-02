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В Украине 35 тысяч случаев Covid за сутки, возросло количество госпитализаций

Среда, 2 февраля 2022, 07:28
В Украине 35 тысяч случаев Covid за сутки, возросло количество госпитализаций
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За сутки 1 февраля в Украине зафиксировали 35 014 случаев инфицирования коронавирусом и 204 летальных исхода от Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Выросло количество госпитализированных: за минувшие сутки в больницы положили 4 314 человек, а выздоровели 9 894 человека.

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Накануне, 31 января, в Украине зафиксировали 30 768 случаев заболевания Covid-19 и 192 летальных случая, госпитализировали 2 069 больных. Неделю назад, за сутки 25 января, – 24 321 случай заражения коронавирусом и 141 смерть от Covid-19, а госпитализировали 3 073 человека.

Нынче среди 35 тысяч новых больных – 4190 детей (12%) и 940 медработников (2,7%).

Лидеры по заболеваемости: Львовская (2953 случая за сутки) и Одесская (2725) области, город Киев (2499), Харьковская (2121), Хмельницкая (1766) и Днепропетровская (1732) области.

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Смертность самая высокая в Ивано-Франковской области (22 летальных случая за сутки), а также в Запорожской области (16), Днепропетровской области и Киеве (по 14), Львовской, Хмельницкой и Винницкой областях (по 13).

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 4 130 277 раз, смертей зафиксировали 100 599, выздоровлений - 3 641 474.

При этом привито против коронавируса 15 373 130 жителей Украины: одной дозой – 15 373 128 человек, двумя дозами – 14 672 260 человек, тремя дозами – 377 548 человек.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация
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