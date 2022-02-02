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Расследователи нашли видео переброски сил Росгвардии

Среда, 2 февраля 2022, 12:47
Расследователи нашли видео переброски сил Росгвардии
Здесь и дальше фото СІТ

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team нашла видео, подтверждающие переброски сил Росгвардии по территории РФ.

Источник: публикация CIT

Дословно CIT: "Пока что мы не наблюдали размещения росгвардейцев в лагерях или населённых пунктах у границ Украины. Вместе с тем следует отметить, что подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна.

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В случае попытки масштабного нападения на Украину с занятием и хотя бы временной оккупацией территории войска нацгвардии могут использоваться для контроля занятых населённых пунктов и линий снабжения, а также антипартизанских действий". 

 

Детали: Расследователи изучили видео, опубликованные в Twitter.

На одном таком видео, которое появилось в соцсети 31 января, на железнодорожных платформах видна техника, характерная для войск нацгвардии России: БТР-80 в песочно-защитном камуфляже, бронеавтомобили "Урал-ВВ" и "Звезда-В", различные военные грузовики камуфляжного цвета с жёлтыми светоотражающими полосами по бортам, а также автомобили военной автоинспекции с символикой войск Росгвардии.

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Согласно базе данных российской железной дороги, поезд следует из Архангельска, а само видео, по словам автора, снято в посёлке Коноша более чем в 400 километрах к югу. Это говорит о том, что эшелон следует в южном направлении.

В CIT подчеркивают, что на перевозимых транспортных средствах отсутствуют номерные знаки.    

 

На другом видео, снятом, как сообщается, в Тульской области, видна автоколонна, в которой, помимо прочей техники, следуют грузовики Урал-4320 и бронеавтомобиль "Звезда-В" со светоотражающими полосами, а также характерные КАМАЗы серого цвета с тёмно-красными полосами по бортам и зарешеченными окнами (автомобили для транспортировки нарядов, в народе "автозаки" – ред.).

На ещё одном недавнем видео, геолоцированном в Петрозаводске, похожие "автозаки" (а также БТР-80 в камуфляже ВНГ) стоят на железнодорожных платформах.

 

Расследователи отмечают, что существуют и другие признаки переброски росгвардейцев. В частности, источник томского издания ТВ2 сообщил о переброске 130 военнослужащих Росгвардии самолётом Ил-76 из Томска в Курск, объяснив это "напряжённостью на границе с Украиной".

CIT не нашло подтверждений этой информации, но отмечает, что ещё 28 января с помощью сервиса Flightradar24 был обнаружен Ил-76 Росгвардии, летевший по направлению к Крыму.

Этому предшествовало: В январе Conflict Intelligence Team и "Радио Свобода" на основе видео и данных комментаторов к этим видео сообщали, что из Сибири и с Дальнего Востока на запад России или в Беларусь на 2-9 месяцев "перебрасываются части, без которых сложно представить себе полномасштабную военную операцию: военная полиция, десант, спецназ".

А проект бывшей команды белорусского TUT.ВY – Zerkalo.io – на основе  видео показывал, что в Беларусь из России прибывает военная техника якобы для учений "Союзная решительность – 2022", которые начнутся 10 февраля.

Темы: Росcияармиявойна
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