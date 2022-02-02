Стефанчук просит Шкарлета разъяснить, зачем назначать повторные выборы главы Могилянки

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру образования Сергею Шкарлетту обосновать отказ министерства признать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии и назначение повторных выборов.

Источник: facebook-страница Стефанчука

Прямая речь Стефанчука: "Я всегда был и остаюсь сторонником университетского самоуправления, согласно которому только сообщество университета имеет право выбирать себе руководителя. И это право – священное! Это ведь часть народовластия.

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И потому я, как бывший профессор Могилянки, как ученый, как человек, искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился и один из самых мощных вузов, в конце концов, честно и прозрачно получил своего руководителя.

Сегодня в рамках парламентского контроля направил обращение к Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН относительно отказа признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов".

Детали: Глава ВРУ также обратился к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Денису Монастырскому. Он просит их взять под контроль расследование факта похищения одной из урн для голосования на последних выборах ректора вуза.

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Кроме того, Стефанчук направил письма министру юстиции Украины, министру здравоохранения Украины, и.о. главы Государственной налоговой службы Украины, главы Национального агентства по предотвращению коррупции и главы Службы безопасности касательно результатов спецпроверки кандидатов на выборах.

Справка: 27 января избирательная комиссия признала состоявшимися выборы главы Киево-Могилянской академии, несмотря на инцидент с похищением одной из урн для голосования. В результате подсчета голосов победил бывший министр образования и науки, второй президент Могилянки с 2007 по 2014 годы Сергей Квит.

На сайте вуза опубликовали открытое обращение сообщества вуза, в котором просят министерство признать результаты выборов и заключить договор с победителем Квитом. В обращении отмечено, что оба кандидата признали результаты выборов.

Последние выборы президента НаУКМА были пятой попыткой избрать президента университета за последние два года. Первые прошли в феврале 2020 года после завершения каденции покойного третьего президента университета Андрея Мелешевича. Однако в результате выборов победитель не получил 50% голосов от зарегистрированных избирателей, как требовала тогдашняя норма закона "О высшем образовании".

Дальше повторные выборы состоялись в ноябре 2020 года, марте и сентябре 2021 года, однако каждый раз победителю во втором туре не хватало 50% голосов, как предусмотрено законодательством и уставом университета.

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