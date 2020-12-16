Могилянка призывает Раду не голосовать за назначение Шкарлета министром образования

Сообщество Национального университета "Киево-Могилянская академия" выступает против назначения на должность министра образования Сергея Шкарлета.

Источник: открытое заявление с сайта университета

Дословно: "Для каждого могилянца, как и для нашего университета в целом, академическая добродетель является неоспоримым, основополагающим принципом деятельности, которые Могилянка четко провозглашала и последовательно внедряла на протяжении всей своей новейшей истории.

По нашему глубокому убеждению, министерство, которое формирует политики в целой образовательной области, должно определять высокие стандарты академической добродетели и следовать им в первую очередь. Назначение на высший пост человека, чья репутация как ученого является небезупречной, а факты употребления плагиата в научных работах общеизвестны, может нанести большой вред всей сфере образования, от которой зависит развитие нашей страны.

Мы разделяем обеспокоенность украинского научного сообщества и профильного комитета ВРУ, которые не поддержали кандидатуру Шкарлета. Мы считаем, что министром образования и науки должен быть только человек с безупречной академической репутацией и патриотической гражданской позицией. Сообщество университета призывает депутатов Рады не голосовать за кандидата".

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Напомним: Голосование должно пройти 17 декабря.

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